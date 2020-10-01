Fenerbahçe yeni transferi açıkladı sosyal medya yıkıldı!

01 Ekim 2020 Perşembe - 16:18
| Son Güncelleme : 01 10 2020 - 16:24
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio
'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa
'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından Papiss Cisse'yi de renklerine bağladı.
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Cisse'yi Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul
'a davet etmişti. Görüşmelerin ardından sağlık
kontrollerinden geçen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı
'Vecihi' değil Cisse
Fenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi açıkladığı transfer video
su, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler Senagalli golcüyü, Gülen Gözler' filmindeki 'Vecihi' karakteri ile duyurdu. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.