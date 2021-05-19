Fenerbahçe'yi reddetti şimdi Süper Lig'e geliyor

Hannover 96'dan ayrılacak olan Kenan Koçak Süper Lig'den teklifler aldığını açıkladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:04
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Almanya Bundesliga 2'de son hafta maçları öncesi 42 puanla 11'inci sırada yer alan Hannover 96'da teknik direktör Kenan Koçak, yeni kararını yaklaşık 2 ay önce kulüp yönetimine bildirmişti. Kasım 2019'dan bu yana Alman ekibinde görev yapan deneyimli teknik adam, Hannover'ı küme düşme hattından kurtarıp ikinci sezonunda da stabil hale getirip misyonunu tamamladı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu sezonun son maçı olan Nürnberg karşılaşmasının ardından görevinden ayrılma kararı alan Kenan Koçak, başka bir takımda daha büyük hedeflere yürümek için tercih yapacak.
 
BUNDESLİGA'DAN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
 
Yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılık kararını haftalar öncesinde bildiren Kenan Koçak için Alman kulüpleri hemen nabız yoklamaya başladı. Sözlü tekliflerini deneyimli teknik adama ileten kulüplere henüz cevap vermeyen Koçak, son lig maçının ardından gelen teklifleri değerlendirecek.
 
SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR
 
Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam için sadece Almanya'dan değil, Türkiye'den de teklifini ileten kulüpler var. 2 Süper Lig kulübünün Koçak ile iletişime geçtiği ve durumunu sorduğu öğrenildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını "Şartlar uygun olursa, projeler de uygun olursa neden olmasın, bakalım zaman ne gösterecek" sözleriyle ifade eden Koçak'ın kendisine iyi bir proje sunulması durumunda Türkiye'de takım çalıştırması bekleniyor.

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Etiketler: kenan koçak
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