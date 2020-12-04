Fenerbahçe yine Juan Jesus'a kaldı!

Ocak ayında defans hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yine Juan Jesus'u gündemine aldı.

04 Aralık 2020 Cuma - 9:40
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Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'dan şu ana kadar beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
 
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yaptığı son görüşmeden, "Ocak ayında stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.
 
Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve Juan Jesus'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.
 
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.
 
Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi.
 
Juan Jesus daha önce İtalya'da Inter ve Brezilya'da Internacional forması da giymişti.
 

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Etiketler: juan jesus fenerbahçe
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