Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen'den İrfan Can transferi için flaş açıklama!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor 'da 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Alper Pirşen, maç sonunda İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Alper Pirşen'in sözleri;

Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik

BAŞAKŞEHİR TARAFINDAN TAKİP EDİN

İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım

HER OYUNCU TACİZ EDİLMEZ

Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var.

F.BAHÇE İSTERSE ALIR

Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır.

G.SARAY TRANSFERLERİ YETİŞTİRDİ

Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki. Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?

O TRANSFER F.BAHÇE STADI'NDA SONLANIR

Bir oyuncu Fenerbahçe'yi istemiyorsa, Fenerbahçe onu istemez. Fenerbahçe bir oyuncuyu istiyorsa, oyuncunun da gönlü varsa, o transfer hep Fenerbahçe Stadı'nda sonlanır

ŞAMPİYONLUKLAR TESCİLLENECEK

Taraftarlara bir müjde verelim, Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olduğumuz yakında tescillenecek ve bunun tazminat kısmı da olacak. Yıldız bizim için önemsiz bir mevzu, istesek kullanmayız, yönetim olarak 'Yıldızsız çıkıyoruz' da diyebiliriz.