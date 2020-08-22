Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na milli davet!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na A Milli Takımdan teklif geldi.

Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen ve henüz seçimini yapmayan Ferdi, A Milli Takım yetkilileri tarafından arandı ve milli takıma davet edildi. Kararını vermeden önce milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile görüşmek isteyen genç oyuncu, seçimini de bu görüşme sonrasında yapmayı planlıyor.

Kendisine gelen teklifle mutlu olan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda milli takımından henüz A Takım daveti gelmedi.

20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro karşılığında NEC Nijmegen’den Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Geçen sezon sarı lacivertli formayla 31 maça çıkan Ferdi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. (TRT Spor)