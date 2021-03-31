Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dünya evine girdi

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, hayatını Rojin Haspolat ile birleştirdi.

İSTANBUL,(DHA) 31 Mart 2021 Çarşamba - 20:50
İLGİLİ HABERLER
Cengiz Ünder için karar verildi! Fenerbahçe devrede... Beşiktaş'tan açıklama! Halil Umut Meler... Galatasaray'da koronavirüs şoku! Galatasaray'ın efsane ismi Popescu ile ilgili casusluk şoku! Fenerbahçe Erdinç Sözer'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. 
 
FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS
 
Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin...  Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
 
Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz hamle: Yürüyerek bile gelir Emre Belözoğlu'ndan sürpriz hamle: Yürüyerek bile gelir
Sergen Yalçın'ın olay sözleri sonrası tarihi karar! Cüneyt Çakır ve...Sergen Yalçın'ın olay sözleri sonrası tarihi karar! Cüneyt Çakır ve... Fenerbahçeli Ozan Tufan evleniyor! İşte ilk kareler...Fenerbahçeli Ozan Tufan evleniyor! İşte ilk kareler... Fenerbahçe'de sürpriz! Ozan ve Altay derken genç yıldıza 25 milyon euro...Fenerbahçe'de sürpriz! Ozan ve Altay derken genç yıldıza 25 milyon euro...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.