Ferdi Kadıoğlu için sıraya girdiler! 3 kulüp...

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu için AZ Alkmaar, Vitesse ve Feyenoord kolları sıvadı.

20 Haziran 2021 Pazar - 11:00
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Hollanda kulüplerinin Ferdi Kadıoğlu aşkı dinmiyor... 2018'de Cocu döneminde Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den renklere bağlanan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıldır istediği şansı bulamıyor. Dönem dönem forma giydiği maçlarda klasını gösteren fakat bir türlü 11'de yerini garantileyemeyen genç futbolcu için AZ Alkmaar, Feyenoord ve Vitesse'nin devrede olduğu öğrenildi.
 
Milli tercihini yapmadı
 
Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakarken, yönetim de sözleşmesinin son senesindeki oyuncusundan para kazanmak istiyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.

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Etiketler: ferdi kadıoğlu feyenoord vitesse alkmaar fenerbahçe
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