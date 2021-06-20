Ferdi Kadıoğlu için sıraya girdiler! 3 kulüp...

Milli tercihini yapmadı

Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakarken, yönetim de sözleşmesinin son senesindeki oyuncusundan para kazanmak istiyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.