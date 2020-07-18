Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den talip

Fenerbahçe kariyerinin ardından İngiliz ekibi Derby County'e imza atan Philip Cocu, eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'na kanca attı. Cocu, Fenerbahçe'de son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 11'in değişilmez ismi olan Ferdi'nin transfer edilmesini istedi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:22 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 9:22
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar kavga etti mi? Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Sinan Gümüş savaşı! Fenerbahçe'den Almanya çıkarması! Andre Schürrle...

Fenerbahçe'de son dakika Ferdi Kadıoğlu gelişmesi. Göztepe'ye iki muhteşem gol atan ve ilk 11'in değişmez ismi olma konusunda adeta formasını garanti altına alan Ferdi'ye talip var. Fenerbahçe kariyerinin ardından Championship ekibi Derby County'e imza atan Philip Cocu, genç oyuncunun transfer edilmesini istiyor.
 
The72.co.uk'un haberine göre; Cocu'nun transfer listesinde; Sam Lammers, Menno Koch, Mauro Junior, Jordy de Wijs ve Ferdi Kadıoğlu var. Haberde, Cocu'nun Ferdi'yi ocak transfer döneminde de istediği aktarıldı. Fenerbahçe'de 11'e girmeyi başaran genç futbolcunun bu transfere sıcak bakmayabileceği aktarıldı.
 
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe alacak, Acun Ilıcalı kiralayacak! Fenerbahçe alacak, Acun Ilıcalı kiralayacak!
Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a geliyor! Sert açıklama...Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a geliyor! Sert açıklama... "Birlikte iyi bir tandem oluşturduk" Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Serbest kal, bize gel...Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Serbest kal, bize gel...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.