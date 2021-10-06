Ferdi Kadıoğlu'ndan iki imza birden!

Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu, gündemin en çok konuşulanları arasına girdi.

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki futbolcuya geçtiğimiz günlerde 4 senelik yeni mukavele önermişti. Yıllık ücretine de zam yapılan Ferdi'nin sözleşmeyi uzatacağı öğrenildi.