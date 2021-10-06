Ferdi Kadıoğlu'ndan iki imza birden!

06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:41
Bu sezon performansıyla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu, gündemin en çok konuşulanları arasına girdi.
Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki futbolcuya geçtiğimiz günlerde 4 senelik yeni mukavele önermişti. Yıllık ücretine de zam yapılan Ferdi'nin sözleşmeyi uzatacağı öğrenildi.
Ferdi'nin formasını giyeceği ülke milli takımına da karar verdiği belirtildi. Genç oyuncunun teknik direktör Stefan Kuntz ile yeni bir döneme giren ay-yıldızlı ekibimizin formasını giymek istediği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerine de iletildi.