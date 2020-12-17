FIA, Formula 1’de 2021 sezonu takvimini onayladı! Türkiye takvimde yok!

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2021 sezonu takvimini onayladı. Türkiye Grand Prix’si takvimde yer almadı.

AA 17 Aralık 2020 Perşembe - 14:39
İLGİLİ HABERLER
Lewis Hamilton'un Covid-19 testi pozitif çıktı Türkiye'ye müjdeli haber! FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi MotoGP'de şampiyon Joan Mir Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının birincisi belli oldu Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı

FIA’dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021’de Avustralya Grand Prix’si ile başlayıp 5 Aralık 2021’de Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.
 
 
Suudi Arabistan’ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan’da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix’si yer almadı.
 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
 
21 Mart: Avustralya Grand Prix
 
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
 
11 Nisan: Çin Grand Prix
 
25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
 
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
 
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
 
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
 
13 Haziran: Kanada Grand Prix
 
27 Haziran: Fransa Grand Prix
 
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
 
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
 
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
 
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
 
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
 
12 Eylül: İtalya Grand Prix
 
26 Eylül: Rusya Grand Prix
 
3 Ekim: Singapur Grand Prix
 
10 Ekim: Japonya Grand Prix
 
24 Ekim: ABD Grand Prix
 
31 Ekim: Meksika Grand Prix
 
14 Kasım: Brezilya Grand Prix
 
28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix
 
5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: FIA Formula 1 takvim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vedat Muriqi İtalya'da olay oldu! Yeni takımı... Vedat Muriqi İtalya'da olay oldu! Yeni takımı...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Fenerbahçe Mesut Özil için Londra'da! Emre Belözoğlu bizzat görüştüFenerbahçe Mesut Özil için Londra'da! Emre Belözoğlu bizzat görüştü Yusuf Yazıcı'dan geceye damge vuran harekete!Yusuf Yazıcı'dan geceye damge vuran harekete!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.