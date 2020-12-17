FIA, Formula 1’de 2021 sezonu takvimini onayladı! Türkiye takvimde yok!

AA
17 Aralık 2020 Perşembe - 14:39
FIA’dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021’de Avustralya
Grand Prix’si ile başlayıp 5 Aralık 2021’de Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.
Suudi Arabistan
’ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan’da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix’si yer almadı.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
21 Mart: Avustralya Grand Prix
11 Nisan: Çin Grand Prix
25 Nisan: Daha sonra belirlenecek
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
4 Temmuz
: Avusturya Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
26 Eylül: Rusya
Grand Prix
5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix