FIBA'dan kritik Türkiye kararı! Müjde...

FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

08 Ekim 2020 Perşembe - 17:43
İLGİLİ HABERLER
THY Euroleague'de derbi haftası! 'Yılın Takım Arkadaşı' ödülü, Jrue Holiday'in oldu Tam 8 bin dolar bahşiş bıraktı Fenerbahçe Öznur Kablo- Galatasaray: 64-61 THY Euroleague’e Fener iyi, Efes kötü başladı! Anadolu Efes, Zenit maçı özeti...

Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarının Türkiye’de düzenleneceğini açıkladı.
 
İŞTE O AÇIKLAMA
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde ülkemizin yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu sayısız FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların İstanbul’da oynanmasına karar verdi.
 
Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:
 
E Grubu
TÜRKİYE – Arnavutluk
 
Litvanya - Sırbistan
 
TÜRKİYE – Sırbistan
 
Arnavutluk – Litvanya
 
 
26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şekilde:
 
D Grubu
TÜRKİYE - Hırvatistan
 
Hollanda – İsveç
 
İsveç – Hırvatistan
 
TÜRKİYE - Hollanda
 
Erkeklerde, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımı ile 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan ve İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, şampiyonanın final grubu Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek.
 
Dörder takımlı sekiz gruptan oluşan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ev sahibi dört ülkenin bulunduğu gruplar haricindeki gruplarda, ilk üçe giren takımlar Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibinin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülkenin dışında en iyi iki takım Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.
 
Kadınlarda, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası, 16 takımın katılımı ile 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa ve İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Şampiyonanın finalleri ise Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenecek.
 
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri dörder takımlı altı grup ve üçer takımlı üç grup olmak üzere; toplamda dokuz gruptan oluşuyor. Avrupa Şampiyonası’na, dokuz grup birincisi ile beş, en iyi grup ikincisi katılmaya hak kazanacak. Bir grup içindeki sıralamaları belirlemek için tüm maçlar dikkate alınacak. Dokuz gruptan en iyi ikinci sırayı alan beş takımı belirlemek için, dört takımdan oluşan gruplarda 4. sıradaki takımlara karşı alınan sonuçlar, takımları benzer şekilde karşılaştırmak için dikkate alınmayacak.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: FIBA basketbol turnuva
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Herkes onu konuşuyor... İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Herkes onu konuşuyor...
Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla aldığı kararla şaşırttı!Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla aldığı kararla şaşırttı! Abdülkadir Ömür için Avrupa devleri sıraya girdiAbdülkadir Ömür için Avrupa devleri sıraya girdi Yok böyle hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı...Yok böyle hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.