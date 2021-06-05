FIFA 2022 Dünya Kupası Türk polisine emanet

Dünya Kupası Türk polisine emanet ediliyor. Türk polisi, toplumsal olaylardaki deneyimini yurt dışına taşıyor. Gelecek yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın güvenliğini çevik kuvvet sağlayacak.

05 Haziran 2021 Cumartesi - 9:25
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş istedi Rosier'i Spartak Moskova kaptı! Rafa Benitez Fenerbahçe'de! İspanyol teknik direktör 16 Haziran'da İstanbul'da Yüzde 52 oy aldı! Lille'in en değerli futbolcusu Burak Yılmaz Şike kumpas davasından sonra Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! 2 bin 412 yıl ceza Hugo Rodallega sürprizi! Süper Lig...

Türkiye’de suç ve terör saldırılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren emniyet güçleri, tecrübesini sınır dışına taşıyor. Türk çevik kuvvet ilk kez yurt dışında büyük çaplı bir organizasyonun hayata geçirilmesinde güvenliği sağlama görevini üstlenecek.
 
Katar, ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğini, Türk çevik kuvvet polisine emanet etti. Türkiye ile Katar arasında bu konuda müzakereler yürütülürken, Katar’a gidecek özel kuvvet ve polisin sayısı, içeriği ve kapsamı karşılıklı niyet beyanı ve uygulama protokolü ile netleştirilecek.
 
Niyet mektubu tamam
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Katar heyeti ile anlaşmanın detaylarının müzakeresinin yapıldığını belirterek, “Büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirilirken suç ve terörle mücadele tedbirlerinin alınmasında iş birliği de yapılacak” dedi.
 
TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye-Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, niyet mektubunun, 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla imzalandığını belirterek, “Hedefimiz, her iki ülkenin ev sahipliği yaptığı büyük çaplı uluslararası organizasyonlarda güvenlik iş birliğimize dair hukuki bir çerçeve oluşturmak. Bu bağlamda öncelikle 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında Katar tarafının talebi doğrultusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştireceğiz” dedi. (Milliyet)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Dünya Kupası FIFA Katar Türk polisi
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da büyük transfer pişmanlığı! 2.5 milyon liraya almadı, 4 milyon euroyu gözden çıkardı... Galatasaray'da büyük transfer pişmanlığı! 2.5 milyon liraya almadı, 4 milyon euroyu gözden çıkardı...
Dorukhan Toköz, La Liga ekibi ile anlaştı! Resmen... Dorukhan Toköz, La Liga ekibi ile anlaştı! Resmen... Fenerbahçe'den Rafael Benitez bombası! Geliş tarihi belli olmuştu: İspanyol teknik adamlar ve Türkiye... Fenerbahçe'den Rafael Benitez bombası! Geliş tarihi belli olmuştu: İspanyol teknik adamlar ve Türkiye... Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed hakkında bomba yorum! 'Geç kalmadan alın'Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed hakkında bomba yorum! 'Geç kalmadan alın'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.