FIFA'da deprem! Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlattı.

30 Temmuz 2020 Perşembe - 15:57 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 16:42
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İsvicre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan özel bir savcı, FIFA Başkanı Infantino ile istifa etmiş olan İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasında gerçekleşen bir toplantının araştırılması adına suç duyurusunda bulundu. Infantino, Michael Lauber ile olan ilişkileri nedeniyle suçlanırken ikilinin gerçekleştirdiği gizli bir toplantı için suç niteliğinde bazı delillerin bulunduğu aktarılmakta. 
 
Geçtiğimiz hafta Lauber, FIFA Başkanı ile gerçekleştirdiği özel toplantıyı gizlerken yalan söylediğinin ortaya çıkması sonrası istifasını sunmuştu. Infantino ve Lauber'in 2016-2017 yıllarında üç kez gizli şekilde görüştükleri aktarılıyor. 
 
Infantino, 2016'da Zürih'teki oylamada FIFA başkanlığına seçilirken "FIFA'nın imajını ve saygısını geri kazandıracağız. Dünyadaki herkes bizi takdir edecek. Nihayet yeniden futbolun güzel olan oyun yönüne odaklanabileceğimizden emin olacağız" ifadelerini kullanmıştı. 
 

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