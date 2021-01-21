FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi' için sert açıklama!

FIFA, bir süredir gündemde yer alan ve kurulması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin tanınmayacağını duyurdu. FIFA'nın yayınladığı açıklamada 6 konfederasyonun imzası da yer aldı.

Bir süredir futbol gündeminde yer alan 'Avrupa Süper Ligi' planıyla ilgili FIFA'dan net bir açıklama geldi.

FIFA, kendisine bağlı diğer 6 konfederasyonun da imzasının yer aldığı ortak bildiride, Avrupa Süper Ligi'nin hiçbir şekilde tanınmayacağını ve böyle bir turnuvanın var olması durumunda katılacak kulüplerin FIFA organizasyonlarına ve diğer 6 konfederasyonun organizasyonlarına katılamayacağını duyurdu.