FIFA'dan Galatasaray'a büyük müjde! 1,4 milyon euro...

Galatasaray, sezon başında Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün ücretin kalan bölümü olan 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmetti.

21 Ocak 2021 Perşembe - 11:43
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transferde Halil Dervişoğlu hamlesi! Maçtan sonra Fatih Terim Arda Turan bombasını patlattı Hayali hep Galatasaray'dı! 12 maç kaldı Omar Elabdellaoui Galatasaray idmanında! İşte son durumu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Brezilyalı stoper Maicon'u sezon başında Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a müjdeli haber geldi. FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı.
 
Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1,1 milyon euro ana para, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.
 
Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon euroya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray FIFA Maicon
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Marius Sumudica intikamını böyle aldı! Olay hareket... Marius Sumudica intikamını böyle aldı! Olay hareket...
Aslan'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldız oyuncusuna teklif yapıldı!Aslan'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldız oyuncusuna teklif yapıldı! Brezilyalı forvet Hulk teklifi kabul etti! Brezilyalı forvet Hulk teklifi kabul etti! İspanya'dan Eden Hazard için Fenerbahçe açıklaması! 'Kiralık olarak Türkiye'ye...'İspanya'dan Eden Hazard için Fenerbahçe açıklaması! 'Kiralık olarak Türkiye'ye...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.