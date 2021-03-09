FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama müjdesi

09 Mart 2021 Salı - 10:43
FIFA, Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya
ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti
mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Buna göre FIFA'nın sigorta
şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyu istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir.