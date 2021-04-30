FIFA'dan Paris FC ve Angers'a transfer yasağı

FIFA, Fransız kulüplerinden Paris FC ve Angers'a transfer yasağı getirdi.

30 Nisan 2021 Cuma - 16:03
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FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.
 
FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.
 
FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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Etiketler: fıfa angers paris fc
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