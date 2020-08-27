FIFA'nın Fenerbahçe-Galatasaray anketi sonuçlandı!

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan ankette, 'Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?' sorusu soruldu. 1 buçuk milyondan fazla kullanıcının katıldığı ankette Fenerbahçe taraftarı Galatasaray taraftarına karşı daha tutkulu çıktı.

27 Ağustos 2020 Perşembe - 9:24
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FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarlarına ilişkin anket yaptı. FIFA’nın Twitter hesabından yapılan ankette, ‘Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?’ sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da yer aldı. 
 
GECE YARISI SONA ERDİ
 
15.00’te başlatılan anket gece yarısı itibariyle sona erdi. Ankete 1 milyon 574 bin 203 kullanıcı katıldı. Anketa katılan kullanıcıların yüzde 57,3'ü Fenerbahçe'yi tercih etti. Ankete katılanların yüzze 42,7'sine göre de Galatasaray'ın taraftarı daha tutkulu. 
 
 
 

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