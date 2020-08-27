FIFA'nın Fenerbahçe-Galatasaray anketi sonuçlandı!

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın taraftarlarına ilişkin anket yaptı. FIFA’nın Twitter hesabından yapılan ankette, ‘Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?’ sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da yer aldı.

GECE YARISI SONA ERDİ

15.00’te başlatılan anket gece yarısı itibariyle sona erdi. Ankete 1 milyon 574 bin 203 kullanıcı katıldı. Anketa katılan kullanıcıların yüzde 57,3'ü Fenerbahçe'yi tercih etti. Ankete katılanların yüzze 42,7'sine göre de Galatasaray'ın taraftarı daha tutkulu.