FİFA rüşvet ve yolsuzluk skandallarını aklayacak!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) içinde yolsuzluk skandalının patlak verdiği 2015 yılından sonra aralarında FIFA ve kıtaların futbol federasyonu başkan ile başkan yardımcılarının da olduğu yargılama süreci sonuçlanmamış onlarca üst düzey görevlinin davaları, 2025 yılına kadar zaman aşımına uğrayacak.

FIFA, 2018 yılında etik kurallarında değişikliğe giderek, FIFA Etik Kuralları 12. Maddesinde "Zaman Aşımı" başlığı altında, "Rüşvetten, ödeneğin kötüye kullanımından, maçları ve turnuvaları manipüle etmekten suçlananlar, 10 yıllık sürenin aşılması durumunda yargılanamayacak." ifadelerine yer verdi.

2018 yılından önce rüşvet kapsamında FIFA'nın etik kurallarında zaman aşımıyla ilgili herhangi bir madde yer almamaktaydı.

FIFA'da yolsuzluğa karışan kişi, 10 yıl içinde cezalandırılamadığı sürece FIFA bünyesinde temize çıkmış olacak.

Yapılan bu değişiklikle, FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında üst düzey yetkililerinin yargılama süreci devam ederken zaman aşımı maddesiyle aklanmasının önü açılmış oldu.

Bu değişiklikle sonrasında 2015 yılında başlayan yolsuzluk operasyonu sonrasında hakkında inceleme başlatılan üst düzey görevliler, zaman aşımı maddesiyle aklanmaya başladı.

Geçen ay, FIFA, 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecine ilişkin Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının zaman aşımı nedeniyle sonlandırıldığını duyurmuştu.

Beckenbauer, FIFA'nın değiştirdiği kanun sayesinde rüşvette zaman aşımına uğrayarak aklanmıştı. Benzer şekilde zaman aşımı ile rüşvetle suçlanan FIFA yetkililerin aklanmasının da önü açıldı.