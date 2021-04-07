FIFA sıralamasındaki yerimiz belli oldu! 3 basamak yükseldik

Türkiye Milli Takımı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:00
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.
 
FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı. Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.
 
Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti. Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.

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Etiketler: türkiye fıfa sıralaması
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