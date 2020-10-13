Fikret Orman kulüpten ihraç ediliyor

Kendi döneminde yaptığı sözleşmeler yüzünden başı belada olan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi tarafından kulüpten ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya...

13 Ekim 2020 Salı - 11:09
İLGİLİ HABERLER
Sadece Sergen Yalçın'ın değil Dalic'in de gözünden düştü N'Koudou'nun geri döneceği maç belli oldu Ve Tyler Boyd gidiyor 'Arsenal'de oynadım ama Beşiktaş'ta...' Görünce şaşırdı kaldı! 'Fırtına gibi maşallah'

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı çoktan gitti ama krizi kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki görevine son verildiğinden beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor. Avcı'nın tazminatı ise toplamda 36 milyon lira. Elli yedi yaşındaki teknik adamın avukatı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana hiçbir ödeme yapılmadığını belirtmişti. Bunun üzerine Çebi yönetimi, tazminat konusunda uzlaşmak için Avcı'yı görüşmeye çağırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının uzlaşmayı reddetmesi şaşkınlığa sebep oldu.
 
FİKRET ORMAN'IN İHRACI İSTENECEK
 
Başkan Ahmet Nur Çebi, Avcı ile yapılan sözleşmeyi incelediğinde adeta çıldırdı. Abdullah Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanınırken, Beşiktaş'ın yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakılmasına büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek. Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.
 
SERGEN YALÇIN'A TAZMİNAT YOK
 
Abdullah Avcı'ya 36 milyon lira ödemek zorunda bırakılan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ise çok dikkatli davrandı. Siyah-beyazlı yönetim, görevine son verilmesi durumunda Sergen Hoca'ya en ufak bir tazminat ödemeyecek.
 
(Türkiye)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fikret orman ahmet nur çebi beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Nicklas Bendter ortalığı fena karıştırdı! Hayat kadını itirafı... Nicklas Bendter ortalığı fena karıştırdı! Hayat kadını itirafı...
Trabzonspor'da Fatih Tekke harekatı...Trabzonspor'da Fatih Tekke harekatı... Fenerbahçe'den Mesut Özil bombasıFenerbahçe'den Mesut Özil bombası Şansal Büyüka: Şansal Büyüka: "Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor"
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.