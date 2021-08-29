Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya -Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

Sırbistan, Romanya Hırvatistan ve Bulgaristan 'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti.

Türkiye, Ukrayna 'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: İŞİMİZ BİTMEDİ, ALTIN MADALYA İSTİYORUZ

Çekya zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, turnuvada hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Üstündağ, "Buradan da telafisi olmayan çeyrek final maçını kazanıp Belgrad 'a Final Four'a gitmek istiyoruz. Altın madalya istiyoruz, kupa istiyoruz. Bu kızlar hak ediyor. Kim ne demiş önemli değil. Bu kızlar Türkiye için mücadele ediyor, ona bakalım. Türkiye bir format üzerinde çok önemli performans sağladı. Bu başarı tesadüf değil emek, mücadele, özveri, sistemdir. İşimiz hala bitmedi. Bundan sonra önümüzde 3 maç var. 3 maç sonra altın madalya almak istiyoruz" dedi.

Türk voleybolunun kat ettiği mesafeye vurgu yapan Mehmet Akif Üstündağ, "Milli takım emin ellerde, güvende. Biz olur olmayız önemli değil, Türk voleybolu büyük bir mesafe kat etti. Bu ülke için mücadele nasıl olur sahada gösterdiler. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

TUĞBA ŞENOĞLU: HEDEFİMİZ MADALYA

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Tuğba Şenoğlu, madalyayı hedefleriklerini ifade etti.

Şenoğlu açıklamasında, "Burada yaşayan Türkler bize çok destek verdi. Çok mutlu olduk. Sanki kendi evimizdeymişiz gibi hissettik. Çekya'yı oynatmadık. Güzel bir performans sergiledik. Sonucu da güzel geldi. Hedefimiz Türkiye'ye madalya getirmek. Biz bu bilinçle oynuyoruz" ifadelerini kullandı.