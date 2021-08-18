Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlangıç!

32'nci kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası start aldı. Tokyo 2020'de gösterdiği başarı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları turunuvada favori gösterilen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Filenin Sultanlarıi 3-1'lik skorla kazandı. Ebrar Karakurt aldığı sayılarla galibiyette başrol oynadı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:08
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi.
 
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.
 
İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.
 
Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.
 
İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
 
 TÜRKİYE UKRAYNA İLE KARŞILAŞACAK
 
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

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