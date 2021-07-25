Filenin Sultanları'ndan Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi galibiyet

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında olimpiyatların güçlü takımı ve son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyetle başlangıç yaptı.

25 Temmuz 2021 Pazar - 11:52 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 12:48
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçını zorlu rakip Çin'e karşı gerçekleştirdi. Filenin Sultanları, turnuvada ilk maçını 25-21, 25-14 ve 25-14 olmak üzere 3-0 galip gelerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. 
 
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
 
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25’te başlayacak.
 
 
Salon: Ariake Arena
 
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)
 
Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)
 
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)
 
Setler: 21-25, 14-25, 14-25
 
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

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Etiketler: Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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