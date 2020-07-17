Filenin Sultanlarının Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

17 Temmuz 2020 Cuma - 17:54
| Son Güncelleme : 17 07 2020 - 17:56
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 23 Temmuz
-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD
, Arjantin
, İtalya
ve Rusya
ile mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
25 Temmuz 2021: 10.25 Çin-Türkiye
27 Temmuz 2021: 10.25 İtalya-Türkiye
29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-Türkiye
31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-Türkiye
2 Ağustos 2021: 08.20 Rusya-Türkiye