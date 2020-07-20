Filip Novak'tan flaş açıklama! Trabzonspor...

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-3 mağlup ayrılıp şampiyonluğu kaybetti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Filip Novak, flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:41
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Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda Konyaspor'ı ağırladı. Toplamda 7 golün olduğu maçta Konyaspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, oldukça yaklaştığı şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırmış oldu.
 
NOVAK'TAN FLAŞ SÖZLER!
Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Filip Novak, maç sonunda açıklamalar yaptı. Maçı değerlendiren Novak, "Rakibimiz tebrik etmek istiyorum. Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor'u tebrik ederim" dedi.
 
'Devam edeceğiz'
Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, transfer haberleri gündemde olduğu günlerde Trabzonspor ile önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi. Novak sözlerini şu ifadelerle noktaladı: Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz.
 
Çekyalı yıldızın bu ifadeleri Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalayacağı şeklinde yorumlandı. (Fanatik)

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Etiketler: Trabzonspor Fenerbahçe Filip Novak
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