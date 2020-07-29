Filip Novak'tan flaş açıklama! "Trabzonspor çok geç kaldı"

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çek futbolcu Filip Novak, Trabzonspor hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Bordo Mavili ekibin sözleşme uzatma teklifini ağırdan aldığını ve görüşmelerin çok uzadığını söyledi. Bu açıklama sonrası Novak'ın yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu oldu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:28
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Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filp Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu. Ajansspor'un derlediği habere göre; ilk olarak bireysel performansını değerlendiren Novak, "Bireysel istatistiklerim güzel. Tabii, birkaç asist daha ekleyebilirdim ama maalesef başarılı olamadım ve sadece gol attım. Bunun için biraz üzgünüm" dedi.
 
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdıkları ile sözlerine devam eden Novak, "Gerçekten çok üzgünüm. Koronavirüsten sonraki karşılaşmalarda pek başarılı olamadık. 32. hafta maçında Denizlispor'a yenildik. Eğer kazansaydık şampiyonluğa ulaşabilirdik. Ne yazık ki üst üste iki kez kaybettik" şeklinde konuştu.
 
Transfer teklifini açıkladı
 
Geleceği ve hedefleri ile ilgili konuşan Novak, "Sport Invest menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim" açıklamasını yaptı.
 
Trabzonspor'un sözleşmesi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, "Sözleşmeyi imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve korona krizi geldi. Hoş bir şey değildi. Bir şey olacağı hissi ile futbol oynamayı sevmiyorum. Onlardan teklif geldiği anda sezonun sonuna kadar beklemeye ve tüm seçenekleri önüme koymaya karar verdim" diye konuştu.
 

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