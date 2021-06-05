Finalde Fransa'yı yenen Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçular, altın madalya aldı

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi - 12:36
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Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk  Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı. 
 
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada  Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli  Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 238-232 mağlup etti.
 
Yarı finalde İspanya'yı 236-229 skorla geçen milli okçular, finalde  Fransa ile karşılaştı.
 
Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenmeyi başaran Makaralı Yay Erkek  Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.
 
Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik  direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.
 

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Etiketler: Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Okçuluk Avrupa şampiyonu
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