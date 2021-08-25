Fiorentina Lille'e Zeki Çelik için 12 milyon euro teklif etti

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Lille'in milli sağ beki Zeki Çelik için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 8:47
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Milli oyuncu Zeki Çelik, Serie A yolunda... Transfer gündeminden düşmeyen başarılı sağ bek Zeki Çelik için Fiorentina'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaşımına göre Fiorentina, Lirola'nın takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandırdı.
 
Lille 12 milyon Euro istiyor
 
Zappacosta'nın Atalanta ile anlaşması sonrasında Zeki Çelik transferini tamamlamak isteyen Fiorentina, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 8 milyon Euro teklif etti. Fakat geçen sezon şampiyonluk yaşayan Lille bu değeri 12 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Zeki Çelik dışında Fiorentina'nın ilgilendiği diğer oyuncunun ise Ordiozola olduğu iddia edildi.

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Etiketler: zeki çelik fiorentina lille
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