Fırat Aydınus tepkisi! 'Ağzı okunsun'

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'ın basın toplantısına katılan Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Gaziantep FK maçının hakemi Fırat Aydınus 'un aleyhlerine verdiği penaltı öncesi yaşanan el pozisyonunu görmezden geldiğini söyledi.

Bayraktar, "Hakem VAR'a gittiği zaman 3-4 oyuncumuz itirazda bulunuyordu. Biz orada penaltıyı hiç düşünmüyorduk çünkü pozisyonun başlangıcına itiraz ediyorduk. Ancak Fırat Aydınus kararı vermeden önce idari menajerimize döndü ve 'El yok' dedi. Bu ifadeye dikkat çekmek istiyorum; kararı vermeden önce söyledi. Ağız okumadan bu görüntüler ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEĞİZ!"

Fırat Aydınus'un KOVİD-19 testine girmeyen gözlemci ile yemek yediğini hatırlatan Bayraktar, "Maçtan bir gün önce gözlemci test yaptırmadığı için hakemle bir araya gelemez. Sahaya test olmayan insanlar çıkamaz. Hakem ve gözlemci, test kurallarına uymadan, Gaziantep tatlılarını tattılar. Ben protokole çıkarsam ceza yiyorum ama gözlemci ceza almıyor" dedi.

Bordo-mavili yönetici, Trabzonspor 'un konuyla ilgili bir girişiminin olup olmayacağı ile ilgili soruyu ise "Kimi kime şikâyet edeceğiz! MHK'yı TFF'ye mi şikâyet edeceğiz! Buna toplum karar verecek. Görüntüler zaten ihbar sayılıyor" şeklinde yanıtladı.

(Sabah)