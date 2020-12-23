Flaş açıklama! 3 hakemin hayatını bitirdiler

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve Falcao hakkında özel açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 16:07
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bankalar Birliği ile olan görüşmede imzalar atıldı mı?" şeklindeki soruya "Görüşmeler devam ediyor. Çok sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı" dedi.
 
"Falcao haysiyetli, onurlu oyuncu"
 
Başkan Cengiz, Radamel Falcao ile ilgili olarak "Bazen bir çiçeği alıyorsunuz, müthiş açıyor. Fakat haysiyetli, onurlu bir oyuncu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Her anlamda G.Saray'a katkıda bulunacağına inanıyorum. Dünya çapında karakter. Gereğini yapacaktır" diye konuştu 
 
"Falcao devre arasında kalacak mı?" sorusuna G.Saray Başkanı, "Ben bilemem. Devre arasında her şey olabilir. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum" yanıtını verdi.
 
Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:
 
"Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok"
 
Yönetim her anlamda gereğini yapıyor. Yalan olmadıkça her türlü eleştiriye açığız. Yalanla uğraşamayız. Göreve başladığımdan beri devamlı olarak 'Florya ile yönetim arasında problem var' algısı yaratılıyor. Fatih hocayla aramızda hiçbir sorun yok. Kendisi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli teknik direktör. Kimse alınmasın. Biz kesinlikle hocamızın yanındayız. Bizim tavrımız belli, bunu neden tekrar ilan edelim?
 
"3 hakemin hayatını bitirdiler"
 
Herkese Allah en güzelini versin. Dosya Disiplin Kurulu'na bile gitmemiş. Bu ülkede hakemler adına bizimle ilgili kötü şeyler oldu. "Hakemler de insandır" dediler. Yanlış taç vermiş, penaltı vermiş diye 2 hakemin hayatını bitirdiler. Bir hakemin elinde kırmızı kart düştü, oyuncu hakeme kırmızı kartı gösterdi diye 3. hakemin de hayatını bitirdiler. Penaltımızı da vermediler. Hakem kasıtlı mı yaptı? Hayır. Hiçbir hakemin art niyetli olduğunu sanmıyorum. Biraz formsuzlar. Lütfen her takım için dikkatli olsunlar. Kimse mutlu değil.
 
"Buna karşı çıkanlar, gülüyorum"
 
Uçaklar kalktı, kremalar kondu. Gelirlerimizden 500 milyon TL azalma var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Devletimiz sağolsun, Bankalar Birliği, Ziraat ve Deniz Bank 7+2'ye çıkardılar. Buna karşı çıkanlar var, gülüyorum. Ben böyle bir şey görmedim.   
 

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Etiketler: falcao fatih terim galatasaray
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