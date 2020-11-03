Flaş açıklama! Aday sayısı ikiye düştü

03 Kasım 2020 Salı - 13:52
Yaz ayı transfer döneminde Sörloth, Sosa, Novak, Badou Ndiaye gibi kaliteli oyuncularını kaybetmesine karşın kadrosuna Afobe, Vitor Hugo, Diabate, Baker, Flavio, Marlon takviyeleri yapan Trabzonspor
lige iyi giriş yapamamıştı.
Hüseyin Cimşir’in ayrılmasından sonra Eddie Newton’la yola devam etme kararı alan Trabzonspor yönetimi 7 haftada toplanan 5 puana kayıtsız kalamazken, Başkan Ahmet Ağaoğlu kötü gidişata dur diyerek Kasımpaşa
maçının ardından İngiliz çalıştırıcıya teşekkür etti. Görev aldığı süre boyunca üç teknik adamla çalışan (Ünal Karaman
– Hüseyin Çimşir – Eddie Newton) Ağoğlu’nun bu sefer ince eleyip sık dokuduğu belirtilirken, bordo mavili kulübün 5 antrenörü gündemine aldığı kaydedildi.
SAMET AYBABA VE ABDULLAH AVCI'DA SICAK GELİŞMELER VAR
Abdullah Avcı, Samet Aybaba
, Tamer Tuna, Fatih Tekke
ve Mustafa Reşit Akçay’la temas kuran Trabzonspor’un en kısa zamanda nihai kararını açıklayacağı bildirilirken, Aybaba’nın ‘yönetim içerisinde bazı isimlerle görüştük’ sözlerinin üzerine Avcı’nın ‘Trabzonspor’da kim çalışmak istemez’ ifadeleri camiayı heyecanlandırdı.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY VE FATİH TEKKE TEKLİF ALMADIKLARINI AÇIKLADI
Adı sık sık alt yapısından çıktığı takımla anılan Mustafa Reşit Akçay’ın canlı yayında ‘bana henüz resmi bir teklif gelmedi’ demesinin ardından Fatih Tekke’nin açıklamaları aday sayısını ikiye düşürdü. TFF 1.Lig’de 8 maçta 17 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan genç teknik adam “Bana ulaşan herhangi bir teklif yok ki birileri yazıyor konuşuyor. İnan hiç haberim yok” açıklamasında bulunurken başarılı hocanın İstanbulspor
’daki hedefine ulaşmak için sezon sonunu beklediği vurgulandı.