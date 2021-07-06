Flaş açıklama! 'Ali Koç benim ismimi duyunca...'

"İSMİM MASAYA GELDİĞİNDE ALİ KOÇ SADECE DİNLEMEKLE YETİNMİŞ"

"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER BENİ ARADILAR VE ALİ KOÇ'A BİREBİR İLETTİLER"

Fenerbahçeli yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Vural, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış. Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a birebir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım" ifadelerini kullandı.