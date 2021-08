Flaş açıklama! 'En fazla 3-5 aya kurullar değişecek'

'En fazla 3-5 aya kurullar değişecek'

TFF'nin son genel kurulunda devrim gibi kararlar alındı. Artık kurulların seçimle gelecek olması, problemleri büyük oranda çözer mi? Tam olarak ne zaman bu kurulların yapısı değişecek?

'Yayıncı pazarlama hatası yaptı'

Kulüplerin şu andaki en büyük sorunu naklen yayın konusu mu?

Şu an öyle. Sözleşmenin tarafı federasyon. Ben de 'tarlada çalışan biziz, ürettiğimiz ürünü pazarlayan sizsiniz ve gerçekten sıkıntı yoksa ayın sonuna kadar yüzde 25'lik paranın kulüplerin kasasına girmesi lazım' dedim. Bugün Anadolu kulüplerine, alt lig kulüplerimize baktığınız zaman bizim yaşamış olduğumuz finansal sıkıntıları çok farklı boyutta ancak daha ciddi şekilde yaşıyorlar. Çok zor durumdalar. Sürekli 4 büyük kulüp deniyor. Türk Futbolu 4'ten büyük. Bunu bir anlayalım artık! Süper Lig'de mesela Anadolu kulübü bile 300-400-500 milyonluk borcun içinde. Ve gelirlerinin yüzde 60 ila 90 arasındaki bölümü naklen yayından geliyor. Siz her sene, kur artışını, enflasyonu, pandemiyi gerekçe göstererek indirim istediğiniz takdirde yapmış olduğunuz sözleşme ne oluyor? Bu ürün bu parayı etmiyor diyorlar. İyi de siz 2 milyon üstü abone ile aldınız bugün 1.5 milyon civarı aboneniz var ve ciddi düşüşünüz var. Belki bizim de hatamız var; marka değerini yukarı taşıyamadık. Ama sen de şunu kabul et; çok ciddi bir pazarlama hatası yaptın! Bunun bedelini tamamen kulüplere ödetmek etik değil. Yayıncı kuruluşun sürekli olarak farklı gerekçeleri öne sürüp indirim istemesi, ödemeleri geciktirmesi kabul edilir bir şey değil. Kulüplerin ortak görüşü artık TFF'nin taviz vermemesidir. En sıkıntılı nokta da şu, kulüpler bu sezon kasasına ne kadar girecek bilmiyor!