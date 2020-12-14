Flaş açıklama! 'İki hafta önce...'

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken hocası Erol Bulut'a tepki gösteren Pelkas, FBTV'ye konuştu.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 17:57
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Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
 
Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, “Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi, ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" dedi.
 
Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, “Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” açıklamasında bulundu.
 

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Etiketler: pelkas erol bulut
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