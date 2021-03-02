Flaş Ali Akman gelişmesi! Sözleşmesi resmen feshedildi

Alman ekiplerinden E.Frankfurt ile anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesi feshedildi.

02 Mart 2021 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 14:14
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TFF 1'inci Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
 
Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itbariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

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Etiketler: ali akman bursaspor frankfurt
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