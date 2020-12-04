Flaş Burak Yılmaz gelişmesi! UEFA...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün gece oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın oyuncusu ise Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz oldu.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Lille sahasında Sparta Prag'ı ağırladı.

Mücadeleye yedek başlayan Burak Yılmaz, takımı 1-0 gerideyken, 77. dakikada oyuna dahil oldu. 80 ve 84. dakikalarda meşin yuvarlağı ağlara gönderen deneyimli golcü, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Burak Yılmaz hem 3 puanı hem de turu getirirken, haftanın oyuncusu olmayı da başardı. Öte yandan Avrupa Ligi'nde 1. ve 3. haftanın en iyi futbolcusu ise attığı 3'er golle Yusuf Yazıcı olmuştu.