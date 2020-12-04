Flaş Burak Yılmaz gelişmesi! UEFA...

Dün akşam 7 dakikada oyunu çeviren Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golcüsü olmayı başardı.

04 Aralık 2020 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 18:32
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün gece oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın oyuncusu ise Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz oldu.
 
Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Lille sahasında Sparta Prag'ı ağırladı.
 
Mücadeleye yedek başlayan Burak Yılmaz, takımı 1-0 gerideyken, 77. dakikada oyuna dahil oldu. 80 ve 84. dakikalarda meşin yuvarlağı ağlara gönderen deneyimli golcü, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
 
Burak Yılmaz hem 3 puanı hem de turu getirirken, haftanın oyuncusu olmayı da başardı. Öte yandan Avrupa Ligi'nde 1. ve 3. haftanın en iyi futbolcusu ise attığı 3'er golle Yusuf Yazıcı olmuştu.
 

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Etiketler: burak yılmaz uefa
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