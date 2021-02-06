Flaş Galatasaray açıklaması! 'Gülüyoruz'

Salih Uçan'ın menajeri Koray Uzun Galatasaray iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 13:06
İLGİLİ HABERLER
Feghouli ve İrfan Can'dan derbi öncesi paylaşım Ezeli rakiplerin giyeceği formalar belli oldu Ryan Babel derbide forma giyerse kontratı 1 yıl uzayacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden büyük takımların radarına giren ve Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Salih Uçan ile ilgili menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.
 
Radyospor'a konuşan Ömer Koray Uzun; "Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih. Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: salih uçan galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Luiz Gustavo Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son dakika gelişmesi Luiz Gustavo Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son dakika gelişmesi
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı yorum! 'Erol Bulut'un tek silahı...'Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı yorum! 'Erol Bulut'un tek silahı...' Luiz Gustavo, Gedson Fernandes, Mesut Özil derbide oynayacak mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının kadrolarıLuiz Gustavo, Gedson Fernandes, Mesut Özil derbide oynayacak mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının kadroları Dinamo Kiev Boupenza ile görüşmelere başladı!Dinamo Kiev Boupenza ile görüşmelere başladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.