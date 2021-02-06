FLAŞ GELİŞME! Abdurrahim Albayrak'a saldırı

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftar Rambo Okan'dan saldırı geldi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 21:47 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 21:54
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Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak röportaj verirken Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'ın müdahalesi sonrası bir anda polis ve korumalar devreye girdi.

 
Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Albayrak, "Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi oynadık, iyi galibiyet aldık. Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet." dedi.
 
"Bir sabah 7'ydi, ekip ruhu olarak şirketimde transfere çalışırken Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak buradan, bir uçak Londra'dan tuttum. Futbolcumuzu getiremiyoruz, Fernandes'i. Pilotlara prim verdim, 5'ten önce getirsinler diye."

 
"Gerçekten iyi transferler yaptık, Mustafa Muhammed'i sadece Türkiye değil bütün Avrupa izlemeye devam etsin."

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Etiketler: abdurrahim albayrak saldırı rambo okan
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