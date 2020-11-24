Flaş Gelişme! Hükmen yenilme kararı

Çorum FK, koronavirüs vakaları sebebiyle Altınordu maçına çıkamayacağını açıkladı.

24 Kasım 2020 Salı - 16:14
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak.
 
7-8 Kasım tarihlerinde yapılan Covid-19 test sonuçlarından dolayı Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta Sancaktepe FK, Amed Sportif ve Kahramanmaraş maçlarımızın ileri bir tarihte oynanmak üzere ertelenmişti.
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Yapılan açıklama
 
"11-18 Kasım tarihlerine yapılan diğer test sonuçlarından dolayı 24 kişilik futbolcu kadromuzun 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantina olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebiyle 25.11.2020 (Çarşamba) tarihinde Türkiye Kupası 4. Tur müsabakası olan Altınordu FK maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek zorundayız"

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Etiketler: çorum fk ziraat türkiye kupası
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