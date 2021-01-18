Flaş gelişme! Sivasspor Ljajic'i istedi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Adem Ljajic'e talip oldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 9:17
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Beşiktaş'ta teknik ekibin ara transfer döneminde yollarını ayırma yönünde görüş belirttiği Adem Ljajic için beklenen atak Süper Lig'den geldi. İlk etapta menajeri aracılığıyla ülkesi Sırbistan'dan kendisine kulüp bulmaya çalışan tecrübeli 10 numaraya, Sivasspor talip oldu.
 
Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun yarım dönemlik maaşının yüzde 50'sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar'a, kulüpten izin çıktı. Kırmızı-Beyazlılar'ın, bu transfer için Ljajic'i ikna turuna başladığı belirtildi.

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Etiketler: ljajic beşiktaş sivasspor
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