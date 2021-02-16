Flaş Gelişme! 'TFF'de istifa değil istifalar...'

Perşembe günü tüm kadrosuyla toplantı yapmaya hazırlanan TFF'de istifa kararları çıkabilir.

16 Şubat 2021 Salı - 15:34 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 15:43
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Gelen son dakika gelişmesine göre TFF yönetimi Perşembe günü tam kadro toplanacak. Toplanacak olan yönetim kurulunda gündem sorunları ve önemli konular masaya yatırılacak.
 
TFF'DE İSTİFALAR GELEBİLİR
 
Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "MHK içinde de sıkıntılar var. Jaap Uilenberg'tan serzeniş geldi. Büyük takımların kollandığı konusunda sitemi var. Toplantıya katılım tam kadro olacak. Yönetim Kurulu'nda bazı isimler değişebilir." dedi
 
Kulüplerin büyük çoğunluğu Ahmet Nur Çebi'nin etrafında birleşiyor. Özellikle naklen yayın ihalesinde pazarlık yapmak istiyorlar. Şampiyonluk yaşamış takımlar havuzdan daha fazla gelir almak istiyorlar.

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Etiketler: tff istifa tff
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