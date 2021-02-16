Flaş Gelişme! 'TFF'de istifa değil istifalar...'

Gelen son dakika gelişmesine göre TFF yönetimi Perşembe günü tam kadro toplanacak. Toplanacak olan yönetim kurulunda gündem sorunları ve önemli konular masaya yatırılacak.

TFF'DE İSTİFALAR GELEBİLİR

Zeki Uzundurukan A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "MHK içinde de sıkıntılar var. Jaap Uilenberg'tan serzeniş geldi. Büyük takımların kollandığı konusunda sitemi var. Toplantıya katılım tam kadro olacak. Yönetim Kurulu'nda bazı isimler değişebilir." dedi