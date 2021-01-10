Flaş Gustavo gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe yönetimi Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmasına izin vermedi.

10 Ocak 2021 Pazar - 10:37
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Monaco'nun transfer listesine aldığı Luiz Gustavo'nun gidişine ise sıcak bakılmıyor. Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Hem Erol Bulut hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.
 
TOP AVCILARI
 
Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı. Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı..
 

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Etiketler: luiz gustavo fenerbahçe
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