Flaş Kaan Ayhan gelişmesi! Beşiktaş için...

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği milli yıldız Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo'ya reste çektiği anlaşıldı.

17 Ekim 2021 Pazar - 10:45
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Sporting maçına Sloven hakem! Beşiktaş'ın asıl sıkıntısı ortaya çıktı! Son 3 sezondur ortada yoktu! Oğuzhan Özyakup kararı verildi Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber Miralem Pjanic hakkında flaş transfer iddiası

Kaan Ayhan her geçen gün bir adım daha Beşiktaş'a yaklaşıyor... Forma verilmeyecekse takımdan ayrılmak istediğini dile getiren milli oyuncu, formasını giydiği Sassuolo'da teknik direktörü Alessio Dionisi ile bir görüşme yaptı. Siyah-yeşilli takımın defans oyuncusu Kaan Ayhan, daha fazla süre istediği için İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Şu anda teknik direktör Dionisi kendisine söz vermediği için bu hevesi arttı. Milli oyuncu için Beşiktaş hazır bekliyor, Ocak'ta transferin bitmesi yüksek ihtimal.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: kaan ayhan beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu! İşte iki takımın kadroları eksikleri... Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu! İşte iki takımın kadroları eksikleri...
Serdar Dursun ile Berisha'yı gördü Ali Koç'tan bir sol bek bir forvet istedi! Vitor Pereira isimleri bile verdi 'Alırsak...'Serdar Dursun ile Berisha'yı gördü Ali Koç'tan bir sol bek bir forvet istedi! Vitor Pereira isimleri bile verdi 'Alırsak...' Kaptırdığı top gol olunca kıyamet koptu! Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu vakası! Kırmızı ve soyunma odasında...Kaptırdığı top gol olunca kıyamet koptu! Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu vakası! Kırmızı ve soyunma odasında... Başakşehir mağlubiyetinden sonra Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan serzeniş! 'En çok onun eksikliğini hissettim'Başakşehir mağlubiyetinden sonra Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan serzeniş! 'En çok onun eksikliğini hissettim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.