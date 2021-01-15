Flaş Mehmet Ekici açıklaması! 1 milyon euro...

Mehmet Ekici'nin menajeri Ecmel Küçük, tecrübeli futbolcunun aldığı teklifleri açıkladı.

15 Ocak 2021 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 12:08
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Mehmet Ekici ile ilgili belirsizlik son buldu.  Bir dönem Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, sarı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen verememişti.
 
Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ermiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde hiçbir takımı ile anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Ekici'nin adı Süper Lig'den birçok takım ile anılmaya başladı.
 
Skorer'in edindiği bilgiye göre Mehmet Ekici futbol kariyerine Almanya’da devam edecek. Türkiye’ye dönme düşüncesi yok. Sezon başı Göztepe’nin 800 bin Euro, Hatay’ın 1 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifleri kabul etmedi. Ayrıca Kasımpaşa’dan gelen teklifi de geri çevirdiği öğrenildi. 
 

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Etiketler: mehmet ekici
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