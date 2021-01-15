Flaş Mehmet Ekici açıklaması! 1 milyon euro...

Mehmet Ekici ile ilgili belirsizlik son buldu. Bir dönem Trabzonspor 'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici , sarı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen verememişti.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ermiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde hiçbir takımı ile anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Ekici'nin adı Süper Lig'den birçok takım ile anılmaya başladı.