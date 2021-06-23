Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

Mısır Milli Takımı'ndan geri dönecek olan Mostafa Mohamed perşembe günü İstanbul'da olacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 9:33
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Temmuz sonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray , golcüsü Mostafa Mohamed'i Mısır Milli Takımı'ndan geri çağırdı. Sarı Kırmızılı ekip, Tokyo Olimpiyatları için Mısır kadrosuna davet alan 23 yaşındaki forvet için Mısır Futbol Federasyonu'na yazı yazdı ve Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istedi.
 
En geç perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenilen yıldız golcü, Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıklarına katılacak ve PSV maçlarında forma giyebilecek. Mısır Milli Takım yetkililerinin Mohamed'in olimpiyatlarda oynaması için bir süredir Galatasaray'ı ikna etmeye çalıştığı ancak Sarı Kırmızılı ekipte yeni yönetimin bu talebi olumsuz karşıladığı öğrenildi.
 
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mohamed, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alma opsiyonu bulunuyor.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
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