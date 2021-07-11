Flaş Rosier ve Ghezzal gelişmesi! İşte bonservis bedelleri

Bonservis görüşmelerini sürdüren kulüplerin önümüzdeki günlerde ortak bir noktada buluşmalarına artık kesin gözüyle bakılıyor. Rosier’in farklı kulüplerden kendisine ve Sporting Lizbon’a gelen tüm teklifleri geri çevirdiği aktarıldı. Beşiktaş’la anlaşan ve başka bir kulüpte oynamak istemeyen başarılı futbolcu bir süredir Beşiktaş formasıyla bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.