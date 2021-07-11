Flaş Rosier ve Ghezzal gelişmesi! İşte bonservis bedelleri

11 Temmuz 2021 Pazar - 8:42
Transferde en çok önem verdiği isimlerden olan Rachid Ghezzal için bir süredir yoğun çalışma içerisinde bulunan Beşiktaş
Yönetimi, Cezayirli futbolcuyla prensip anlaşmasına çok yaklaştı. Ghezzal ile siyah-beyazlı kulüp arasındaki ufak tefek pürüzlerin artık çözülecek seviyede olduğu aktarıldı.
LEİCESTER 5 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ
Transferin tamamlanması için Beşiktaş ile Ghezzal’ın kulübü Leicester City’nin yaptığı bonservis görüşmelerinin de anlaşmayla bitmesi gerekiyor. İngiliz kulübünün 5 milyon euro seviyesine indiği bonservis bedelini daha da aşağıya çekmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Leicester City ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirecek. Bu toplantıda transfere son noktayı koymayı hedefleyen yönetimin, Ghezzal’ı İstanbul
’daki kamp çalışmalarına yetiştirmeye çalışacağı aktarıldı.
Beşiktaş’ta adeta yeniden doğan ve kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek isteyen 29 yaşındaki yetenekli futbolcunun kulüpler arasındaki görüşmelerin bitmesini dört gözle beklediği de vurgulandı.
LİZBON ROSİER İÇİN 4,5 MİLYON EURO'YA İNDİ AMA...
Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi kiralık sözleşmesi biten Valentin Rosier için Sporting Lizbon ile kıran kırana pazarlık yapıyor. Fransız sağ bekin bonservisi için kapıyı 5 milyon eurodan açan Portekiz
ekibinin son olarak 4.5 milyon euroya indiği, siyah-beyazlıların ise 3.5 milyon euroluk teklifini henüz artırmadığı belirtildi.
ROSİER TEKLİFLERİ REDDEDİYOR
Bonservis görüşmelerini sürdüren kulüplerin önümüzdeki günlerde ortak bir noktada buluşmalarına artık kesin gözüyle bakılıyor. Rosier’in farklı kulüplerden kendisine ve Sporting Lizbon’a gelen tüm teklifleri geri çevirdiği aktarıldı. Beşiktaş’la anlaşan ve başka bir kulüpte oynamak istemeyen başarılı futbolcu bir süredir Beşiktaş formasıyla bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.