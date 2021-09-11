Flaş Samatta açıklaması! 'Ne zaman hücum edeceğini...'

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den transfer ettikleri Samatta hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:42
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Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den transferleri Michael Frey ve Mbwana Ally Samatta ile ilgili konuştu.
 
Priske, "10 golümüzün 7'sine imza atan Michael Frey'in performansından çok memnunum. Aynı zamanda diğer hücum oyuncularımın performansından da çok mutluyum." dedi.
 
Danimarkalı teknik adam, "Samatta ile artık fazladan bir hücum oyuncumuz var. Çok fazla tecrübe ve kaliteye sahip. Ne zaman hücum edeceğini veya hangi pozisyonda duracağını çok iyi biliyor. Samatta'dan çok şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerde Antwerp, ilk mücadelesini perşembe akşamı Olympiakos deplasmanında verecek. (Sporx)

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Etiketler: samatta Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske
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