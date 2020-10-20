Flaş Sosa gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Göztepe maçında sakatlanan Jose Sosa görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında sahada olacak.

20 Ekim 2020 Salı - 13:41
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Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanmıştı. 26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.
 
Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. Ayak serçe parmağında kırık olan yıldız oyuncu Trabzonspor derbisinde karşı forma giyeceği de gelen bilgiler arasında.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: sosa trabzonspor fenerbahçe
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