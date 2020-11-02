Flaş Trabzonspor açıklaması! 'Yönetim içerisinde...'

Adı sık sık Trabzonspor'la anılan Tamer Tuna bordo mavili kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 13:02
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Geçen sezon 18. haftada 14 puanla küme düşme potasında aldığı Antalyaspor’u ayağa kaldırıp, 45 puanla lig 9.’su yapan Tamer Tuna, bu sezon da ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etmişti. Farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası Güney ekibinden ayrılan 44 yaşındaki hoca şu an boşta ve Trabzonspor’un 1 numaralı teknik direktör adayı.
 
Eddie Newton’u resmen gönderen Bordo-Mavililer’de arayışlar hızlandı. Yönetim en doğru kararı vermek adına her türlü detayı değerlendiriyor. Tamer hoca ise hem oyun anlayışı hem form durumu hem de daha önce formasını giydiği Trabzonspor’u yakından tanıması nedeniyle öne çıkıyor.
 
İddialara cevap veren Tamer Tuna, “Bana gelen direkt bir teklif olmadı. Sadece yönetim içinde adımın geçtiğini biliyorum. Şu an bunu söyleyebilirim. Trabzonspor benim eski kulübüm. O formayı büyük bir onurla giydim. Gel derlerse elbette düşünmeden giderim” dedi.
 
Bu sözlerin ardından gözler yönetime çevrilirken, Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor’da hafta içi hocanın belirlenmesi bekleniyor.
 
(Fanatik)
 

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Etiketler: tamer tuna trabzonspor
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